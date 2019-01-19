سيئول 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واساجتمع كبار المسؤولين من الكوريتين بمكتب الاتصال المشترك، اليوم الجمعة، لمناقشة القضايا الحدودية العالقة بينهما، بالإضافة إلى الوضع في شبه الجزيرة الكورية.وأعلنت وزارة الوحدة أن نائب وزير الوحدة الجنوبي تشون هيه-سونغ، والمسؤول الشمالي هوانغ تشونغ-سونغ، اتفقا على العمل معًا للتأكد من التقدم في تنفيذ مختلف البرامج المشتركة بين الكوريتين بشكل سلس أثناء الاجتماع بمكتب الاتصال المشترك الذي يقع في مدينة كيسونغ الحدودية الشمالية.وأضافت أن "كلا الجانبين ناقشا على نحو شامل القضايا العالقة بين الكوريتين، بالإضافة إلى الأحداث الأخيرة ذات الصلة بالتطورات في شبه الجزيرة، ويتضمن ذلك المشاورات الأخيرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية".// انتهى //04:04ت م0124