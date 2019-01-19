عام / الصحف السعودية
السبت 1440/5/13 هـ الموافق 2019/01/19 م واس
الرياض 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
حرم سمو أمير حائل ترعي مهرجان الجنادرية بـ«تقنية البنات»
تدشين «وادي الأحساء للاستثمار» بجامعة الملك فيصل.. الثلاثاء
م. الراجحي يعتمد الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للأوقاف
القنصل الفرنسي في جدة: نقدر جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والأزمات السياسية
توقيع المحضر النهائي لبدء استقدام العمالة المنزلية من كينيا
إمام الحرم يحذر من سلوك سبيل المشاقة مع الله والرسول
خطيب المسجد النبوي: الإحسان في الإسلام لا يقتصر على الإنسان
الشورى يحسم تمويل مشروعات الابتكارات التقنية والطبية.. الأربعاء
«البيئة» تعلن عن وظائف إدارية للرجال والنساء
الجامعة: عودة سورية بـ «التوافق»
روسيا ترفض تدويل احتجاجات السودان.. ودعم أفريقي لحكومة البشير
مقتل داعشي واعتقال آخر في الموصل
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