الرياض 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :حرم سمو أمير حائل ترعي مهرجان الجنادرية بـ«تقنية البنات»تدشين «وادي الأحساء للاستثمار» بجامعة الملك فيصل.. الثلاثاءم. الراجحي يعتمد الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للأوقافالقنصل الفرنسي في جدة: نقدر جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والأزمات السياسيةتوقيع المحضر النهائي لبدء استقدام العمالة المنزلية من كينياإمام الحرم يحذر من سلوك سبيل المشاقة مع الله والرسولخطيب المسجد النبوي: الإحسان في الإسلام لا يقتصر على الإنسانالشورى يحسم تمويل مشروعات الابتكارات التقنية والطبية.. الأربعاء«البيئة» تعلن عن وظائف إدارية للرجال والنساءالجامعة: عودة سورية بـ «التوافق»روسيا ترفض تدويل احتجاجات السودان.. ودعم أفريقي لحكومة البشيرمقتل داعشي واعتقال آخر في الموصل// يتبع //06:02ت م0003