و أوضحت جريدة "عكاظ " في افتتاحيتها التي حملت عنوان ( عزلة إيران.. والسيناريو القادم ) : عاني نظام الملالي من عزلة إقليمية ودولية أدت إلى تعميق أزمته الداخلية وتفاقم الإضرابات والاحتجاجات التي تتسع رقعتها يوما بعد يوم. وبعد مقصلة العقوبات الأمريكية التي أقرت طهران بإخفاقها في تجنب نتائجها أو محاولات الالتفاف عليها، وجدت نفسها تتلقى صفعة أوروبية قوية بفرض عقوبات على استخباراتها واثنين من عناصرها واتهامها بالإرهاب.وقالت : وتعمق الخطوة الأوروبية مأساة النظام الإيراني الذي أفزعه هذا الإجراء فراح يتخبط ويكيل الاتهامات إلى أوروبا محملا إياها مسؤولية انهيار الاتفاق النووي، الذي أصبح في مهب الريح منذ الانسحاب الأمريكي منه.وبينت : ولم يفق نظام ولاية الفقيه من هذه الصفعات إلا وباغتته الإدارة الأمريكية بالضربة الأشد؛ عندما كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأحد الماضي أن فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع (البنتاغون) تزويده بخيارات ضرب إيران. وهو ما اعتبره مراقبون سياسيون أن إيران باتت في المرمى الأمريكي، وأنه بعد إحكام الخناق على نظامها الإرهابي وأذرعه ومليشياته في اليمن وسورية ولبنان والعراق، فإن الإجراء الدولي القادم سيكون موجها إلى عمق نظام الملالي الذي لم يقرأ جيدا حتى الآن خريطة التطورات الإقليمية والدولية وتوجهاتها، خصوصا في ظل تهديدات وتحذيرات إسرائيلية له بسرعة الخروج من سورية.. وإلا// انتهى //06:03ت م0005