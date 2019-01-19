مكسيكو سيتي 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسانفجر خط أنابيب في وسط المكسيك يوم الجمعة مما أدى إلى مقتل 20 شخصًا وإصابة 54 آخرين كانوا يحاولون ملء أوعية بالوقود.و أظهرت لقطات بثها التلفزيون المكسيكي ألسنة اللهب تتصاعد إلى السماء جراء انفجار خط الأنابيب في بلدية تلاهوليلبان قرب مصفاة تولا شمال العاصمة مكسيكو سيتي.و كان الناس يصيحون ويصرخون طلبًا للمساعدة.و أظهرت لقطات تلفزيونية منفصلة تدفق الوقود من خط الأنابيب في وقت سابق يوم الجمعة بعد حدوث كسر به وقيام عدد من الأشخاص بمحاولة ملء أوعية بالوقود.// انتهى //06:08ت م0006