عام / مقتل 20 شخصًا وإصابة 54 آخرين بانفجار في خط أنابيب بوسط المكسيك
السبت 1440/5/13 هـ الموافق 2019/01/19 م واس
مكسيكو سيتي 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واس
انفجر خط أنابيب في وسط المكسيك يوم الجمعة مما أدى إلى مقتل 20 شخصًا وإصابة 54 آخرين كانوا يحاولون ملء أوعية بالوقود.
و أظهرت لقطات بثها التلفزيون المكسيكي ألسنة اللهب تتصاعد إلى السماء جراء انفجار خط الأنابيب في بلدية تلاهوليلبان قرب مصفاة تولا شمال العاصمة مكسيكو سيتي.
و كان الناس يصيحون ويصرخون طلبًا للمساعدة.
و أظهرت لقطات تلفزيونية منفصلة تدفق الوقود من خط الأنابيب في وقت سابق يوم الجمعة بعد حدوث كسر به وقيام عدد من الأشخاص بمحاولة ملء أوعية بالوقود.
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