إسلام آباد 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسأبزرت الصحف الباكستانية اليوم توجيه رئيس الوزراء عمران خان لحكومته بسرعة إكمال المشاريع الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.وسلطت الضوء على الجهود الجارية لدعم عملية السلام الأفغانية لضمان الأمن الدائم في أفغانستان.وأشارت إلى أهمية تمديد صلاحية المحاكم العسكرية الخاصة بسرعة محاكمة الإرهابيين، وتطورات العملية الأمنية الجارية لمكافحة الإرهاب.وتطرقت إلى بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا التي تزور باكستان حالياً القضايا الإقليمية.وعرجت إلى تجدد الاشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية عبر الحدود المشتركة بين البلدين.واهتمت بالجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لاحتواء أزمة نقص الطاقة التي تواجهها باكستان.وأخبرت عن مقتل 18مسلحًا من عناصر حركة طالبان في عمليات منفصلة نفذتها قوات التحالف في أفغانستان.وتناولت صحف باكستان في الشأن الدولي دعوة الصين في مجلس الأمن الدولي لمراجعة العقوبات الأممية على السودان.// انتهى //07:38ت م0008