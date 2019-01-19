سـول 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسرحبت كوريا الجنوبية بالإعلان عن عقد قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حسبما أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم.وأضافت الرئاسة في بيان" أن سول تأمل بأن يشكل هذا اللقاء بين الزعيمين تحولاً لصالح السلام في شبه الجزيرة الكورية، وذلك بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أمس، أن القمة المقبلة بين ترامب وكيم ستعقد أواخر فبراير في مكان لم يحدد.وقال المتحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي: "نأمل بأن تكون القمة المعلن عنها بين الشمال والولايات المتحدة نقطة تحول في إقامة نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".وأشار إلى أن كوريا الجنوبية ستواصل تعاونها الوثيق مع الولايات المتحدة، حليفتها الرئيسية، لتحقيق الهدف المتمثل بـ"نزع السلاح النووي بالكامل". كما لفت المتحدث إلى أن سول ستوسع حوارها مع جارتها بيونغ يانغ من أجل نجاح القمة المرتقبة.// انتهى //08:56ت م0012