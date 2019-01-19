البقاع 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسقام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتوزيع 380 سلة غذائية تزن 28 طنًا و 120 كيلو غرام و 760 بطانية للاجئين السوريين في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، يستفيد منها 380 عائلة سورية.كما زار الفريق مخيم الشهداء للتعرف على أوضاع اللاجئين والعمل على تلبية احتياجاتهم بعد العاصفة العنيفة التي شهدها لبنان.وتأتي هذه الجهود في إطار العون المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء.// انتهى //09:31ت م0013