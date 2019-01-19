طرابلس 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسواصلت الصحف الليبية الصادرة اليوم، اهتمامها باستمرار الاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة، التي أدت إلى نزوح المئات من الأسر ومقتل 13 وإصابة أكثر من 45 شخصًا بينهم مدنيين، مع شلل تام فى مناطق القتال.وأبرزت صحف السبت مطالبة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، مجلس الأمن الدولي خلال إحاطتة، بضرورة إرسال رسائل حازمة وواضحة تجاه من وصفهم بالمخربين الذين يسعون إلى تعطيل العملية السياسية في ليبيا، وإيضاحه أنه لا يختلف أحد على أن الليبيين يرغبون إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، ودعوته إلى ضرورة توفير التمويل اللازم وتحديد الترتيبات الأمنية للانتخابات.ونقلت ترحيب كتلة "نواب برقة" في مجلس النواب، بتصريحات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج المرحبة بعودة اعضاء المجلس المقاطعين، ومطالبتهم المبعوث الأممي غسان سلامة باحترام مهمته وتطبيق الاتفاق السياسي دون انتقائية أو تحيز.وتحدثت صحف ليبيا عن فشل الاتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومحافظ المصرف المركزى على ميزانية 2019، بسبب خلاف حول أولويات الإنفاق، لافتة إلى أنّ الخلاف قد يستمر حتى مارس المقبل.// انتهى //09:50ت م0014