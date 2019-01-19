الشمال السوري 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع وقود التدفئة على الأسر النازحة في الشمال السوري، حيث وزع 13,500 ليتر من وقود التدفئة في مخيم بزاعة بناحية الباب، يستفيد منه 135 عائلة.وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع المتنوعة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء في سوريا، وفي إطار مشروع تحسين مستوى المعيشة وتمكين المجتمع للتخفيف من معاناة النازحين والمتضررين السوريين في موسم الشتاء القارس.// انتهى //09:51ت م0015