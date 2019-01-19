سياسي / مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري الذي وقع داخل فناء مدرسة شرطة سانتاندر العامة جنوب العاصمة الكولومبية
السبت 1440/5/13 هـ الموافق 2019/01/19 م واس
الرياض 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واس
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة داخل فناء مدرسة شرطة سانتاندر العامة الواقعة في جنوب العاصمة الكولومبية بوغوتا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأكد المصدر، وقوف وتضامن المملكة مع جمهورية كولومبيا في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الكولومبي الصديق، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.
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10:08ت م
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