بيروت 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بنتائج الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها بيروت في ظل غياب تام لأي تحرك جدي باتجاه ايجاد حل للأزمة الحكومية المستعصية.وتحدثت عن ارتفاع حصيلة الإصابات في الجمعة الـ 43 من مسيرات العودة وكسر الحصار في غزة، إلى 43 إصابة من جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص باتجاه المتظاهرين السلميين.ولفتت صحف السبت إلى إعلان الجيش الليبي أنه تمكن من قتل أبو طلحة الحسناوي الذي يعد أهم قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا، وذلك خلال عملية عسكرية شنها في جنوب البلاد.وأخبرت عن اشتباك الشرطة السودانية مع مشيعين أمس، خلال جنازة متظاهر توفي متأثرًا بجروح أصيب بها أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي دخلت أسبوعها الخامس.وأشارت إلى إعلان السلطات الكولومبية أمس، عن مقتل 21 شخصًا على الأقل وإصابة 68 بتفجير سيارة مفخخة في أكاديمية لتدريب الشرطة في بوغاتا.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الرئيس دونالد ترامب ألغى رحلة وفد الولايات المتحدة إلى المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأسبوع المقبل بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية.// انتهى //10:18ت م0018