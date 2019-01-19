الدمام 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واستنظم غرفة الشرقية غداً بالشراكة مع شركة سابك، البرنامج التدريبي "نصنع"، بمشاركة 15 متدرباً من المستثمرين الشباب في المجال الصناعي، وذلك ضمن جهود الغرفة لدعم قطاع الإعمال الشاب،وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أن البرنامج يهدف إلى مساعدة المستثمرين الشباب في تأسيس مشروعاتهم الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من البرامج التدريبية المنتهية بإنشاء مصانع لخريجي البرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج سيستمر 3 أشهر، مبيناً أن المتدربين سيخضعون للتدريب على أيدي 10 مدربين محترفين من أصحاب الكفاءة، المؤهلين والمتمرسين لتنفيذ البرامج التدريبية الاحترافية، وخبراء بيئة الاستثمار الصناعي في المملكة، ويمتلكون القدرة والإمكانيات على متابعة خريجي البرنامج وتزويدهم بالنصائح والإرشادات اللازمة بعد بداية المشروع وإثناء مرحلة العمل.وأضاف الخالدي أن البرنامج سيمد المتدربين بالمهارات الفنية والإدارية والمعلومات اللازمة، كما يغطي البرنامج الجوانب الإدارية والتسويقية والمالية والقانونية ودراسة الجدوى، ويحصل كل مشارك يستوفي الشروط على شهادة اجتياز فترة التدريب، إذ يستهدف تخريج 30 شاباً لديهم القدرة والكفاءة لتأسيس مصانع صغيرة ومتوسطة بشكل منظم واحترافي، مشيراً إلى أن البرنامج سيقدم خدمات متعددة خلال انعقاده، ويستعرض خلالها خدمات التأسيس والتمويل، لافتاً إلى أن المتدرب في نهاية البرنامج يمنح الشهادة الاحترافية لتأهيل المستثمر الصناعي ويكون ضمن المؤهلين للحصول على دعم من برنامج "نساند" في شركة سابك لبناء مصنعه الخاص.يذكر أن الغرفة عقدت ضمن خطط التعريف بالبرنامج محاضرة تعريفية استهدفت الراغبين في بدء مشروعاتهم الصناعية لتزويدهم بالخدمات المقدمة من البرنامج، وشرح آلية المشاركة وأبرز المحاور الرئيسية للبرنامج مثل: أنواع المحاسبات والسجلات المحاسبية، وميزان المراجعة ودليل الحسابات بالمنشآت الصغيرة، والمؤشرات المالية لقياس ربحية المشروعات وتصنيف الأصول وإعداد القوائم المالية، إضافة إلى الجوانب القانونية وإجراءات الترخيص وصياغة العقود، وأنظمة المشتريات والتسويق والمبيعات والموارد البشرية.// انتهى //10:39ت م0020