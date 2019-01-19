الرباط 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بعودة الأمطار إلى التساقط في المدن المغربية بعد نحو ثلاثة أشهر من التأخر عن موعدها المعتاد.سياسًا.. تحدثت عن الإعلان في الجزائر عن موعد الانتخابات الرئاسية، الذي حدد في 18 أبريل القادم.وواصلت صحف السبت متابعتها الاحتجاجات المناهضة للحكومة بالسودان، مشيرة إلى دعوة مجلس الأمن الدولي لاحترام حق التظاهر والتحقيق في أعمال العنف المرتكبة.وتطرقت إلى معاناة الآلاف من النازحين واللاجئين السوريين في دول الجوار، خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية وافتقارهم إلى المتطلبات الضرورية.كما اهتمت باختتام اجتماع لجنة الإشراف لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين اليمنيين الذي انعقد بالأردن، الذي خلص إلى اتفاق الطرفين على إتمام تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين والإفادة بشأنها.وتابعت صحف المملكة فصول الأزمة بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وأعضاء مجلس العموم بخصوص مخطط الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ، ورؤية ماي أنه لا حل للمشكل إلا بالتصويت على اتفاق بالبرلمان أو الغاء نتائج استفتاء 2016.// انتهى //10:40ت م0021