القاهرة 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بتأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه أمس والرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت، التزام مصر الكامل بدعم لبنان ومؤسساته ومساندته بما يسهم في استقرار الأوضاع به.وأشارت إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يطا جنوب مدينة الخليل، وإغلاق الطرق والمفارق الرئيسية المؤدية للمنطقة، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، فضلاً عن إصابة 30 فلسطينيًا بالرصاص الإسرائيلي على حدود غزة.وسلّطت صحف السبت الضوء على إعلان الجيش اليمني تحرير مواقع جديدة في محافظة صعدة.وأخبرت عن مقتل 11 شخصًا في انفجار في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.وأشارت الصحف إلى استبعاد وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إعادة النظر في اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإيضاحه أن رفض البرلمان البريطاني لمسودة اتفاق الخروج لا يغير من ذلك.ولفتت الانتباه إلى أن وزارة الدفاع البريطانية قررت استدعاء جنود من الاحتياط للمساعدة في التحضير لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن مقتل 28 مسلحًا من حركة طالبان في عمليات أمنية في إقليم قندهار، ومقتل أحد أهم قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا "أبو طلحة الحسناوي"، خلال عملية عسكرية للجيش الليبي جنوب البلاد.// انتهى //10:47ت م0023