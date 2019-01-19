الدمام 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسكشفت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بوكالة شؤون البلديات عن استكمال تنفيذ 25 مشروع في البلديات المرتبطة بأكثر من 60 مليون ريال في ختام سنة 2018 ضمن المشروعات المرتبطة للعام الماضي, وذلك بعد ترسيتها من لجنة فحص العروض بوكالة البلديات.وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانة تعمل على تنفيذ مشروعات بلدية تنموية, بهدف تهيئة البنى التحتية, وتوفير جميع متطلباتها, التي تم دراستها واعتمادها.وشدد الجبير على أن الأمانة تعمل على تنفيذ مشروعات بلدية في جميع مدن وهجر المنطقة الشرقية, مبيناً أنه يتم في كل عام عمل دراسات للمشروعات التي تتطلبها جميع البلديات, وأنه يتم العمل على تخصيص جزء من موازنة الأمانة لتنفيذ مشروعات البنى التحتية في جميع البلديات كافة.وأضاف أن إدارة الجودة بالأمانة تعمل على تطبيق معايير الجودة في جميع المحافظات والبلديات التابعة على مستوى المنطقة في جميع المشروعات التي تنفذها الأمانة, من خلال الجولات الميدانية اليومية, بهدف رصد أي ملاحظات ليتم معالجتها فوراً, إضافة إلى التأكد من التزام المقاول بالمواصفات والمعايير الفنية في المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع, بهدف إخراج جميع المشروعات بما يحقق أعلى معايير الأداء, وهذا ما تعمل على تطبيقه إدارة الجودة بالأمانة, التي تم تأسيسها قبل سنوات بوكالة التعمير والمشروعات.وأعد المهندس الجبير أن هذه المشروعات التنموية الحديثة, وما صاحبها من موازنة ضخمة, تعكس مدى حرص حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - ، على إقامة المشروعات وتهيئة البنية التحتية, وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين, إضافة إلى حرص ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان, وكذلك متابعة وتوجيه ودعم من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على تنفيذ مشروعات تنموية نوعية في المنطقة الشرقية ومتابعة مشروعاتها المنفذة.من جهته أوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد بن أحمد شويل أن البلديات التي تم تنفيذ المشروعات فيها هي بلدية محافظة الجبيل, بقيق, الخفجي, النعيرية, واللهابة, والرفيعة, جوف بني هاجر, عريعرة, مليجا, الذيبية, الصرار, وتعمل على تنفيذ مشروعات بلدية تنموية.وأشار شويل إلى أن المشروعات شملت أعمال السفلته والإنارة والأرصفة وإنشاء حدائق وساحات عامة والطرق والمباني والتخلص من النفايات ومشروعات درء أخطار السيول، إضافة إلى أعمال الردم لبعض المخططات, وتطوير شوارع رئيسية, منوهاً إلى أن إدارة الشؤون الفنية بوكالة شؤون البلديات تقوم بمتابعة هذه المشروعات والإشراف عليها.// انتهى //10:47ت م0024