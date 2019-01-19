الخرطوم 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على عقد الرئيس السوداني عمر البشير، ونظيره التشادي إدريس ديبي، بالخرطوم أمس، مباحثات ثنائية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وتطوير التعاون في المجالات كافة.وأخبرت عن ارتفاع معدل التضخم لشهر ديسمبر بالسودان إلى 72.94%، مقارنة بـ68.93% في نوفمبر الماضي.وأشارت صحف السيت إلى تحقيق الجيش الوطني اليمني تقدمًا جديدًا في منطقة اليتمة شمال محافظة الجوف، إثر هجوم شنّه على مواقع المليشيا الحوثية.ولفتت الانتباه إلى إصابة 30 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات الجمعة الـ 43 لمسيرات العودة التي ينظمها الفلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة.ونشرت إعلان الجيش الوطني الليبي، مقتل "أبو طلحة الليبي" القيادي الكبير في تنظيم القاعدة، خلال عملية نوعية بمنطقة سبها جنوب ليبيا.ونقلت صحف السودان عن البيت الأبيض، أن القمة المقبلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ستعقد أواخر فبراير، دون أن يحدد مكان الاجتماع.// انتهى //11:19ت م0027