بغداد 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واستناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم، الدعوات المطالبة بإخراج القوات الأجنبية من العراق وتبني قانون خاص في البرلمان بهذا الخصوص.وعرجت على قانون المساءلة والعدالة وتطبيقه على أشخاص ملتزمين بدورهم الواعي في بناء مؤسسات الدولة, داعية إلى تطبيق القوانين بعدالة وإنصاف الأشخاص الذين يعملون بصدق وحرفية، ولديهم الرغبة في خدمة الوطن.أمنيًا.. ركزت صحف السبت على العملية الاستباقية التي نفذتها القوات الامنية أمس الجمعة، في بادية النجف بناءً على معلومات استخبارية وشملت محور بادية النجف باتجاه الشمال الغربي وبعمق 75 كم في الصحراء.وتطرقت إلى الوضع في مدينة كركوك، مركزة على التحذيرات التي تبنتها جهات سياسية عراقية من عودة الأوضاع فيها إلى ماقبل سيطرة القوات الأمنية, معتبرة أية محاولة بهذا الاتجاه "خط أحمر" .وأولت صحف العراق اهتمامها مجددًا لمسالة الاستحواذ غير المشروع على عقارات الدولة لاسيما في المنطقة الخضراء من قبل أشخاص وجهات وأحزاب، منوهة بأن عقارات المنطقة الخضراء لا تخضع إلى ملف عقارات الدولة أو السياقات الرسمية من ناحية تأجير البنايات وإشغالها, داعية إلى فتح هذا الملف وإخضاعه للقانون.// انتهى //11:24ت م0028