الجزائر 13 جمادى الاولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، على إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، يوم 18 أبريل القادم موعدًا لاجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى شروع وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات في التحضيرات المطلوبة لذلك.وتابعت استمرار المواجهات المسلحة جنوب ليبيا، لافتة إلى مطالبة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، مجلس الأمن الدولي بضرورة إرسال رسائل إلى الأطراف التي تعمل على عرقلة التسوية السياسية للأزمة.وتحدثت صحف السبت عن استمرار وارتفاع حدة الغضب الشعبي في السودان، وخروج الآلاف أمس، من مناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، في مسيرات منددة بسياسات الحكومة.وأشارت إلى التفاف الانقلابيين الحوثيين على اتفاق وقت إطلاق النار والانسحاب من الحديدة، موازاة مع انتهاء اجتماع لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين اليمنيين، بالأردن.وتطرقت إلى بدء أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها بيروت في ظل غياب واضح للقادة العرب عن القمة.وأخبرت صحف الجزائر عن رفض حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس، دعوة الاتحاد الأفريقى إلى تعليق النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد الشهر الماضي وفاز بها مرشح المعارضة، بسبب شكوك حول النتائج الأولية.// انتهى //11:30ت م0030