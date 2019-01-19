بريدة 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلة بلجنة المحامين يوم الثلاثاء المقبل، ندوة "المستجدات في القضاء التجاري"، وذلك بمقر الغرفة في بريدة.وأشار رئيس لجنة المحامين في الغرفة يوسف الخريصي إلى أهمية تعريف المختصين والمهتمين في سلك القضاء والمحاماة بالأنظمة والمستجدات في هذا المجال ورفع مستوى التأهيل لديهم ، والتحديث النوعي المستمر، مؤكداً أن الندوة تأتي في إطار حرص الغرفة على مواكبة الرؤية وبرنامج التحول الوطني على مسار التعاملات التجارية وتصنيفاتها العالمية ومتطلباتها القضائية.يذكر أن الندوة متاحة للنساء والرجال مجاناً، وللتسجيل الدخول على موقع غرفة القصيم.// انتهى //11:51ت م0032