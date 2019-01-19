تبليسي 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجورجية في مجلس الشورى برئاسة الدكتور فايز الشهري اجتماعاً بمعالي نائب وزير الخارجية الجورجي ألكسندر كوفتشيل في مبنى وزارة الخارجية الجورجية في إطار زيارة اللجنة لجمهورية جورجيا حالياً.وفي مستهل الاجتماع رحب نائب الوزير بوفد مجلس الشورى، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، موضحاً أن بلاده تسعى إلى تطويرها وتعزيزها من خلال كل الفرص ومنها تكثيف تبادل الزيارات على جميع الأصعدة.ورحب معاليه بافتتاح السفارة السعودية في تبليسي، مبيناً أن ذلك سيدفع بالعلاقات قدماً لتحقيق تطلعات القيادتين في البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون وبخاصه المملكة العربية السعودية التي تعد من الدول التي لها ثقلها الاقتصادي والسياسي في المنطقة والعالم أجمع.من جانبه أكد وفد الشورى خلال الاجتماع على أهمية تنسيق المواقف التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات بما يعزز رفع معدل التبادل التجاري والاستثماري والسعي لإيجاد مناخ استثماري يعود بالنفع عليهما.وأوضح الوفد أن مجلس الشورى والمؤسسات الحكومية المعنية تدعم كل المبادرات التي تعزز الفرص التكاملية مع الأصدقاء فيما يخدم المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الدولية فيما يخدم صناعة السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف ودعم التنمية.من جانب أخر عقد وفد مجلس الشورى اجتماعاً بمعالي نائب وزير الاقتصاد والتنمية الجورجي جينادي ارفيلادز.وأكد نائب وزير الاقتصاد والتنمية خلال الاجتماع على اهتمام بلاده بالشراكات الاقتصادية مع المملكة وقطاع الأعمال فيها.وأشاد معاليه برؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أنها تعكس الطموح الكبير من خلال المشروعات العملاقة التي تبنتها المملكة.وأعرب عن تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون مع المملكة في المجالات كافة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين وتوقيع المزيد من الاتفاقيات وبحث كل ما من شأنه تسهيل الإجراءات لتنفيذ المشروعات في كلا البلدين، مما يسهم في تحقيق تطلعات وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.من جهته أشار وفد الشورى إلى أن المملكة بوصفها عضوا في مجموعة العشرين، تسعى إلى عقد الشراكات وتبادل المصالح الاقتصادية، وتطوير وتنويع الفرص الاستثمارية على خارطة الاستثمار الدولية؛ وكذلك تسهيل المشاركة في المشروعات والفرص السعودية باعتبار المملكة وجهة استثمارية مفضلة ورائدة للشركات العالمية.وبين الوفد أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تنويع الاستثمارات وايجاد فرصاً استثمارية ضمن المشروعات الكبرى في مبادرات الرؤية، مؤكداً أن الفرص متاحة للدول الصديقة وايجاد فرص استثمارية عديدة في مجالات الصناعات والطاقة البديلة.حضر الاجتماعات القائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا محمد المشاري.ويضم وفد مجلس الشورى الزائر لجمهورية جورجيا أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجورجية الدكتور صالح الخثلان والدكتور هاني خاشقجي والدكتور أحمد الغديان والمهندس مفرح الزهراني.// انتهى //11:52ت م0033