رام الله 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق.وسلطت الضوء على تحذّيرات الحكومة الفلسطينية من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على على المسجد الأقصى المبارك.وأوردت صحف السبت التقرير الصادر عن منظمة "بتسيلم" جاء فيه أن 290 فلسطينيًا استشهدوا خلال العام الماضي بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.ونشرت نبأ إدانة الخارجية الأردنيّة، قيام إسرائيلية بنصب أعمدة خشبية وهياكل معدنية قرب حائط البراق غرب المسجد الأقصى.عربيًا.. تطرقت صحف فلسطين إلى دعوة وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، خلال اجتماع وزاري عربي في بيروت، لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.// انتهى //11:53ت م0034