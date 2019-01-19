تونس 13 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 19 يناير 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتأكيد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في تصريح إعلامي، أن كلفة الإضراب العام الذي نفذه الاتحاد التونسي للشغل أمس الأول، كانت باهظة جدًا على الاقتصاد التونسي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مزيد من العمل والإنتاج.وأبرزت إصدار الجزائر مرسومًا رئاسيًا يدعو الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 18 أبريل القادم.وتناولت صحف السبت تطورات الأحداث في ليبيا مع مقتل 10 أشخاص في الاشتباكات التي اندلعت بين فصائل مسلحة بالعاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين.وكتبت عن بدء الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها بيروت غدًا.وأشارت صحف تونس ضمن تقارير إخبارية متفرقة، إلى إعلان كولومبيا الحداد ثلاثة أيام عقب مقتل 21 شخصًا في تفجير سيارة مفخخة في أكاديمية لتدريب الشرطة في بوغوتا، ومقتل 20 شخصًا من قوات الأمن الأفغانية في اشتباكات مع حركة طالبان.// انتهى //11:57ت م0035