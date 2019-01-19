الدمام 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسأنجزت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع 90% من مشروعي إنشاء جسر على تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب، ومشروع إنشاء نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب.ويأتي مشروع إنشاء جسر على تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب بطول 515 متر وعرض 17.7 متر، مع تحسين منطقة التقاطع وطريق الخدمة بطول الجسر، حيث تتكون طرق الخدمة من مسارين في كل اتجاه ومواقف للسيارات وأرصفة للمشاة على طريق الأمير نايف، بتكلفة بلغت 44.963.910 ريال.وتم الانتهاء حالياً من أعمال الخرسانة بكامل المشروع من قواعد وأعمدة وبلاطات خرسانية، إلى جانب أعمال الدفان والإنترلوك أسفل الجسر بالجهة الشمالية وجزء كبير من نفس الأعمال بالجهة الجنوبية أسفل الجسر، ويتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال المتبقية وافتتاح المشروع مع حلول نهاية شهر فبراير المقبل.كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب أيضاً 90% ، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية بكامل المشروع من خوازيق بعمق يتراوح بين 13 إلى 16 متر والقواعد والجدران الاستثنائية وعدد من البلاطات الخرسانية، إلى جانب أعمال الدفان بالجهتين الشمالية والجنوبية، في الوقت الذي تم الانتهاء بالكامل من الأعمال بطرق الخدمة بالجهة الجنوبية من أسفلت وأرصفة وإنارة، وحوالي 85% من أعمال طرق الخدمة بالجهة الشمالية، فيما يتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال المتبقية وافتتاح المشروع مع حلول نهاية شهر فبراير المقبل.يذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء نفق بطول 918 متر وعرض 24.3متر يسع لمسارين في كل اتجاه لتصبح الحركة حرة على هذا الطريق مع تحسين منطقة التقاطع وطرق الخدمة بطول النفق، حيث تتكون طرق الخدمة من مسارين بكل اتجاه ومواقف للسيارات وأرصفة للمشاة، بينما تقدر تكلفة المشروع بــ 137.756772 ريال.// انتهى //12:28ت م0037