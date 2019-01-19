بيروت 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنها توفر خدمات الرعاية الصحية الأولية، الوقائية والعلاجية منها للاجئين الفلسطينيين في سوريا.وأضافت الوكالة في بيان على موقعها الالكتروني، أن مراكزها الصحية في سوريا تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية الأولية، وتشمل استشارات العيادات الخارجية والتطعيمات ومراقبةالنمو، والعلاجات.وأشارت اإلى أنها تشغّل وتدير 17 مركزًا صحيًا تقدم فيها المجموعة الكاملة من الخدمات الطبية، إضافة إلى خمس نقاط صحية تعمل في المناطق التي يتواجد فيها لاجئو فلسطينالذين نزحوا من بيوتهم.وأكدت "الأونروا" أنها توفر الدعم للاجئيين الفلسطينيين في سوريا الذين هم بحاجة إلى رعاية، منوهة إلى أن تقديم الرعاية الصحية لم يصبح ممكنًا لولا سخاء الجهات المانحة.وكانت "الأونروا" قد أعلنت في وقت سابق، أن 23 منشأة تعليمية وصحية في مخيمي اليرموك ودرعا، دمرت بشكل كامل أو تضررت بشدة جراء الصراع الدائر في سوريا.// انتهى //13:07ت م0042