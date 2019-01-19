لندن 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسندد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، بالهجوم الإرهابي على أكاديمية "سانتاندير" العامة للشرطة بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، الذي أسفر عنه مقتل أشخاص أبرياء وإصابة آخرين بجراح.وأعرب المتحدث في تصريح له نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية مساء أمس، عن تعازيه لعائلات الضحايا، مؤكدًا فيه إدانة المملكة المتحدة القوية لكل الأفعال الإرهابية، ودعمها الراسخ للحكومة الكولومبية.// انتهى //13:09ت م0043