جدة 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة غداً, حفل تدشين المرحلة الأولى لمبادرات وزارة الحج والعمرة, بعنوان "تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة"، وذلك بالقاعة الكبرى في هيلتون جدة.ويشهد الحفل الذي يأتي ضمن مبادرات "ملتقى مكة الثقافي الثالث" تحت شعار "كيف نكون قدوة .. ؟" وتنظمه وزارة الحج والعمرة بتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة, الإعلان عن مشروع "صديق المعتمر"، إلى جانب عقد حوار مفتوح لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إضافة إلى توقيع عددٍ من الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة.كما يستعرض الحفل مبادرات وزارة الحج والعمرة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والشركة السعودية للكهرباء المشاركة في ملتقى مكة الثقافي، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتطوير المدن لخدمة الحج والعمرة، ورفع مستوى كفاءة العاملين في قطاع الحج والعمرة، وتوحيد الجهود الحالية لأنشطة التدريب المنفذة في عدة جهات.ويأتي ضمن أجندة الحفل توقيع مذكرات تعاون مع عشر جهات ما بين جامعات وقطاعات حكومية لتفعيل مبادرات ملتقى مكة الثقافي لهذا العام، إضافة إلى مؤتمر صحفي لمعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح, الذي كشف في وقت سابق أن عدد المبادرات التي تم اعتمادها لموضوع الملتقى في موسمه الثالث "كيف نطور مدننا لخدمة ضيوف الرحمن"، بلغ أكثر من 180 مبادرة قدمتها الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة، لافتاً إلى أن الجهات الحكومية والأهلية وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية نفذت ورش عمل، أعقبها تقديم مبادرات سيتم تطبيقها لتحقيق رسالة الملتقى في دورته الثالثة، مشيراً إلى أن ما يميز برامج وفعاليات ملتقى هذا العام تنوعها وشمولها عدة مرافق مرتبطة بالحجاج والمعتمرين.يذكر أن الحفل سيحوي معرض خاص بالمبادرات التابعة لوزارة الحج والعمرة، وجناح "حقل الإلهام" الذي يقدم تجربة ملموسة لصناعة الأفكار والمشاركة في تقديم المقترحات بما يخدم الحج والعمرة والزيارة، كذلك سيتواجد في المعرض أجنحة مشاركة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة التي قدمت مبادراتها ضمن ملتقى مكة الثقافي للموسم الحالي.// انتهى //13:11ت م0044