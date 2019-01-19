الجزائر 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسبدأت بالعاصمة الجزائرية اليوم، أعمال منتدى وطني حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية.ويبحث المنتدى الذي تنظمه وزارة الداخلية الجزائرية على مدى يومين، هذه الظاهرة من مختلف الجوانب والتشاور والتحاور بين مختلف الأطراف حول الحد منها.ويحتوى المنتدى على أربعة ورش أساسية تتضمن مواضيع حول إدماج الشباب في الميدان الاقتصادي، و البرامج الخاصة بالشباب المتعلقة بالثقافة والترفيه، ودور منظمات المجتمع المدني في التكفل بالشباب، والعمل الوقائي المشترك.// انتهى //13:13ت م0045