بيروت 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسالتقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في بيروت اليوم، المديرة التنفيذية للعمليات في مؤسسة التمويل الدولية ستيفاني فون فريدبورغ، على رأس وفد.وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الحكومة اللبنانية ومؤسسة التمويل الدولية في العديد من المجالات ومساعدة المؤسسات اللبنانية لإطلاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.// انتهى //13:24ت م0046