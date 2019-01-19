لندن 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تغطيتها المكثفة لآخر تطورات ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتداعيات السياسية داخل البلاد وسط التجاذبات السياسية داخل حزب المحافظين الحاكم، وكذلك مع حزب المعارضة على ضوء النقاشات والانقسامات المحتدمة القائمة حول خطط الانفصال المقترحة بعد عمليات التصويت الأخيرة.وأوردت تحذير مجموعة من السياسيين المؤيدين لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي من خطورة الانقسام داخل حزب المحافظين الحاكم، وذلك في حالة سعي رئيسة الوزراء كسب دعم من حزب العمال البريطاني المعارض لخطة مخففة لخروج بريطانيا.ورأت صحف السبت أن "تكتيكات الحرب الباردة" التي يستخدمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، مع الصين لن تجدي نفعًا، وأن الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها واشنطن تجاه الصين مقتبسة من الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي والمناوشات مع اليابان في الثمانينات. ومستدركة بأن الصين ليست كالاتحاد السوفيتي ولا اليابان.وسلطت الضوء على شخصية وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، وسعيه إلى كسب مؤيدين في بلاده، وكذلك للمنافسة بالانتخابات الأوروبية بشهر مايو 2019م، ثم المنافسة بعدها بالانتخابات لرئاسة الحكومة في إيطاليا.ولفتت صحف بريطانيا إلى اللقاء المرتقب الذي سيجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في قمة جديدة بحلول نهاية فبراير المقبل، وما قد يتمخض عنه من نتائج على وضع كوريا الشمالية بالمجتمع الدولي.// انتهى //13:29ت م0048