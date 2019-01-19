جدة 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واستنطلق غداً، فعاليات "مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم" في دورتها العاشرة، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية على مستوى المحافظة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, وذلك بمقر الجامعة.وأكملت الجامعة استعداداتها لإطلاق أكبر تنافس طلابي على مستوى المملكة في حفظ كتاب الله الكريم في مختلف فروع المسابقة الأربعة وهي : الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد والثاني حفظ 20 جزءاً مع التلاوة والتجويد والثالث حفظ 10 أجزاء مع التلاوة والتجويد والرابع حفظ 5 أجزاء مع التلاوة والتجويد ، وتبلغ قيمة جوائز المسابقة 500 ألف ريال .وأكد أمين عام مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم الدكتور صلاح بن سالم باعثمان على مباشرة الأمانة العامة للمسابقة أعمالها عبر لجانها المتخصصة لإظهار هذا الحدث في مستوى رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - لحفظة كتاب الله الكريم وتبنيها لمختلف المسابقات التي تذكي روح التنافس فيه ,مشيراً إلى أن المسابقة جاءت على مسارين ، يشمل الأول منها طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بمدارس إدارة التعليم بمحافظة جدة ، والثاني طلاب وطالبات المرحلة الجامعية بالجامعات الحكومية والأهلية بمحافظة جدة .وتطرق أمين عام مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لوضع آليات الاختبارات واستمارات رصد الدرجات للمتسابقين، التي تتم من قبل لجان متخصصة في إدارة مثل هذه المسابقات وفق آلية متطورة تتماشى مع معايير المسابقات القرآنية الدولية الكبرى ، منوهاً بمراعاة المتسابقين لتقديم قراءة متقنة وخالية من أخطاء الحفظ ومراعاة أحكام التجويد والوقف والابتداء ، حيث حددت الأمانة العامة للمسابقة 10 أعضاء يمثلون لجان تحكيم الطلاب والطالبات من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه وذوي الخبرات التراكمية في تحكيم مثل هذه المسابقات التي أصبحت تضاهي المسابقات القرآنية الدولية, مشيراً إلى أن قواعد التحكيم تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية هي : الحفظ ، والتجويد ، والأداء وحسن التلاوة.وأضاف أن المسابقة التي شقت عامها العاشر في إذكاء روح التنافس في حفظ كتاب الله الكريم تلقى الدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز لمسيرة المسابقة التي تجسد ارتباط أبناء هذه البلاد بالقرآن الكريم بكل عزيمة واقتدار وتقوية أواصر الارتباط والتعارف فيما بينهم ، معرجاً على المعرض المصاحب لفعاليات المسابقة والذي يعطي الزائرين تصوراً عن الخدمات التي توليها القيادة الرشيدة في خدمة كتاب الله الكريم ورعاية حفظته والاهتمام بتدريسه وتلاوته وحفظه والتوسع في تخصصاته.وأشار إلى دعم ومتابعة واهتمام معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بهذه المسابقة التي تركز على خدمة القرآن الكريم والعناية به, مما يرسخ دور الجامعة التكاملي في الاهتمام بكتاب الله تعالى والتوسع في دراساته وعلومه وجذب النشئ إليه لما يمثله من مكانة في التكوين الفكري والحضاري للأمة الاسلامية والأثر العظيم في النفوس وتجسيد الإقبال الكبير عليه.// انتهى //13:46ت م0050