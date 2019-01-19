جدة 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، عدداً من القيادات الأمنية الذين هنئوا سموه بتعيينه نائباً لأمير المنطقة.ولدى استقبال نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مدير شرطة المنطقة المعين حديثاً اللواء عيد العتيبي هنأه سموه بتعيينه, سائلاً الله له التوفيق والعون، كما اطلع على الأعمال التي نفذتها شرطة المنطقة وخططها المستقبلية الرامية لتطوير منظومة العمل الأمني.كما تلقى الأمير بدر بن سلطان التهنئة من مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء محمد القرني, الذي قدّم لسموه شرحاً عن جهود رجال مكافحة المخدرات في المنطقة والإنجازات التي حققوها في سبيل مكافحة هذه الآفة الخطيرة ومروجيها.وقدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة شكره لمديري الشرطة ومكافحة المخدرات بالمنطقة على جميع الأعمال التي ينفذها منسوبي القطاعين إلى جوار زملائهم في القطاعات الأمنية الأخرى والرامية لحفظ الأمن ومكافحة الظواهر السلبية التي تهدد الأمن والمجتمع على حدِ سواء.// انتهى //13:58ت م0052