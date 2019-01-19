دبي 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسزار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري رئيس اللجنة الإشرافية لمشاركة المملكة في إكسبو 2020 دبي ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح موقع جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي ضمن وفد رسمي من المملكة العربية السعودية، وكان في استقبالهما معالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي ريم بنت إبراهيم الهاشمي.وكان الوفد قد تعرف على آخر التطورات وسير العمل في إكسبو وتم خلال الزيارة استلام الموقع الرسمي لجناح المملكة في إكسبو 2020 دبي. وبهذه الخطوة تكون السعودية أول مشارك دولي يتسلم قطعة الأرض الخاصة بجناحه، للبدء في أعمال الإنشاء استعداداً لمشاركة استثنائية في إكسبو 2020 دبي.وبهذه المناسبة شكر معالي وزير الاقتصاد والتخطيط دولة الإمارات العربية المتحدة على ما أولته للمملكة من أهمية ومكانة بمنحها موقعًا استثنائيًا في معرض إكسبو 2020 لتؤكد متانة العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين، حيث يعتبر موقع جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات العربية المتحدة.وأعرب عن سعادته بمشاركة المملكة في هذا الحدث العالمي المهم، مؤكدًا أن المشاركة في إكسبو 2020 تنطلق من التزام حكومة المملكة العربية السعودية في المضي قدماً لترسيخ مكانتها إقليمياً وعلى الخارطة العالمية على ضوء رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية.ويتميز إكسبو 2020 دبي باعتباره أول معرض إكسبو دولي ينظم في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا. وسيكون احتفاءاً بالإبداع البشري تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» مع التركيز على المواضيع الفرعية الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة. ومن المتوقع أن يكون إكسبو 2020 دبي أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث من المتوقع أن يكون 70% من زواره من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعالياته. ويشارك فيه ما يزيد عن 200 مشارك من دول ومنظّمات دولية وشركات عالمية.ويعتبر معرض إكسبو الدولي أحد أكبر الفعاليات العالمية، ويُقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، وتشارك فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية لمشاركة إنجازاتها ومنتجاتها وأفكارها وابتكاراتها مع الجمهور.// انتهى //14:42ت م0057