كوبنهاغن 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسأقامت فخامة الرئيسة داليا غريبوسكايني رئيسة جمهورية ليتوانيا، حفل استقبال مساء أمس، حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك وجمهورية ليتوانيا فهد بن معيوف الرويلي، ومعالي وزير خارجية لتوانيا ليناس لينكيفيشيوس، وكبار المسئولين في الحكومة الليتوانية، والسفراء المعتمدين لدى جمهورية ليتوانيا.ونقل السفير الرويلي إلى فخامة الرئيسة داليا غريبوسكايني، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتمنياتها لجمهورية ليتوانيا بدوام التقدم والازدهار، فيما حملت فخامتها السفير الرويلي نقل شكرها وتمنياتها الطيبة للقيادة الرشيدة وحكومة المملكة وشعبها، وتطلعها لتعزيز علاقات بلادها مع المملكة.وحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك الاجتماع الدوري الذي عقده وزيري الخارجية والاقتصاد الليتوانيين بمقر وزارة الخارجية الليتوانية مع السفراء المعتمدين.والتقى على هامش الاجتماع بمعالي الوزير لينكيفيشيوس، وبمديرة شئون الشرق الأوسط بالخارجية الليتوانية اودروني ماركيفيسني، حيث جرى تبادل وجهات النظر معهما حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.// انتهى //15:17ت م0059