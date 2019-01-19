الرياض 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسانتزع فريق الشباب للتايكوندو الصدارة من نظيره الهلال بعد تفوقه في منافسات الدرجة الأولى والشباب في البطولة التي اختتمت أمس في صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد العميد الركن شداد بن طالع العمري وأمين عام الاتحاد سامي بن راشد الطلب بمشاركة (23) نادياً وهيئة وأدار منافسات البطولة (32) حكماً .وحقق فريق الشباب قمة الدرجة الأولى وحل في الوصافة فريق أبها فيما جاء الفرع ثالثاً وحقق كأس الفريق المثالي نادي أشيقر وكأس أفضل لاعب من نصيب محمد الشهري من نادي الفرع.وعلى صعيد درجة درجة الشباب نال اللقب أيضاً نادي الشباب وجاء فريق السلام في الوصافة والهلال ثالثاً فيما حل نادي الجبيل رابعاً وكأس الفريق المثالي لأكاديمية النصر وكأس أفضل لاعب للبطل العالمي محمد السويق من نادي السلام وجائزة الروح القتالية للاعب الهلال ماجد سليم.يذكر أن فريق الهلال كان يتصدر القمة بفارق النقاط غير أن الحضور الشبابي اللافت أحدث الفارق وتراجع الهلال للوصافة في سلم الترتيب العام.// انتهى //15:26ت م0061