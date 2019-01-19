القاهرة 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسدانت مصر التفجير الإرهابي الذي استهدف أكاديمية الشرطة بمدينة بوجوتا في كولومبيا، مما أسفر عن مقتل 21 شخصاً وإصابة آخرين.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، وقوف مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب كولومبيا في مواجهة الإرهاب، مشددة على رفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب ، داعية إلى تكاتُف الجهود الدولية من أجل القضاء على تلك الظاهرة الخبيثة أينما كانت.// انتهى //15:28ت م0063