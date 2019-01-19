الدمام 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واستنظم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الثلاثاء القادم، مؤتمر التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، بمشاركة عدد من المتحدثين من سويسرا وألمانيا ودولة الامارات والكويت والبحرين من ذوي الاختصاص في مجالات البيئة والمناطق الصحرواية في جلسات وورش عمل المؤتمر، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمدينة الجامعية.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدكتور عبد الله القاضي أن المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة الذي يحاكي واقع المناطق الصحراوية في المملكة، كما أن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وجامعات شرق المملكة العربية السعودية تقع على مسئوليتها إعداد جيل يستشعر هذا التحدي في تنمية أكبر صحاري شبة الجزيرة العربية متمثلة في صحراء الربع الخالي وصحراء الدهناء وياتي تصميم هذا المؤتمر أحد آليات التوعية والتبصير بسبل استدامة الرفاه في البيئات الصحراوية الهشة واستعراض مستقبل الصحراء على المستوى الخليجي والعربي وانطلاقاً من حرص الجامعة في تقديم مؤتمر نوعي يرمي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 م عن طريق إعطاء الأجيال المتعاقبة القدرة على تجاوز التحديات وحماية البيئة، واحترام التنوع الحيوي، والدفاع عن تشريعات الصحراء.وبين الدكتور القاضي بان المؤتمر يهدف إلى مناقشة السياسات والتشريعات وجدواها في تحقيق الاستدامة الاجتماعية و الاقتصادية والبيئية في الصحراء و تتبع تاريخ الدولة السعودية في تنمية المناطق الصحراوية و مناقشة مقومات الصحراء وتحديد جدواها وفرص نجاحها و التوعية بأساليب التكيف مع الصحراء في ظل التغيرات العالمية و التأكيد على دور الثقافة والاطلاع على التجارب العالمية لإحداث التنمية المستدامة و مناقشة آلية الاستثمار الصحراوي واستدامته و أهمية العلم والتكنولوجيا في تنمية مواد وموارد الصحراء واستدامتها.// انتهى //15:30ت م0066