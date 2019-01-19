نجران 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بنجران، ممثلة بإدارة نشاط الطالبات أول أمس، المرحلة الأولى من برنامج التصفية المحلية للأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات، بحضور الطالبات المشاركات على مستوى مدارس المنطقة للمراحل الثلاث وذلك بمقر الإدارة بالمنطقة.وأبانت منسقة المشروع بإدارة نشاط الطالبات، بدرية الشهراني، أن البرنامج يتضمن حزمة من المسابقات السنوية في مجالات العلوم، والرياضيات، متعددة المراحل والمستويات خلال خطة زمنية محدودة من العام الدراسي، ويستهدف الصفوف العليا من طالبات المرحلة الابتدائية، والمتوسطة والثانوية في سبعة فروع، مشيرة إلى أن عدد الطالبات المتأهلات في المرحلة الأولى بلغ 46 طالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، و15 طالبة من المرحلة الابتدائية.// انتهى //15:34ت م0067