الرياض 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسانهت "صحة الرياض" تجهيز وتشغيل مجمع عيادات طب الأسنان بشمال مدينة الرياض.وأوضحت "صحة الرياض" أن مجمع عيادات طب الأسنان بشمال الرياض يعد استكمالاً، لتغطية خدمات مجمعات الأسنان بمدينة الرياض التي تخدم جميع الأحياء في مجال طب وجراحة الفم والأسنان من حيث تكامل تجهيزاته التقنية وكوادره البشرية.وأبانت أن هذا المجمع يأتي استكمالاً لعدد من المشاريع بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمستفيدين على أكمل وجه، تمشياً مع توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.من جانبه أوضح مدير المجمع الدكتور عبدالله السنيدي أن المجمع يضم 15 عيادة أسنان، تدعمها وحدات للأشعة الرقمية، ويقدم خدمات تخصصات إصلاح الأسنان وعلاج العصب وجذور الأسنان إضافة إلى طب أسنان الاطفال، جراحة الفم والأسنان وصحة الفم والأسنان.وسينضم المجمع لمنظومة التجمع الصحي الثاني بمدينة الرياض ضمن خطة التحول الصحي بمنطقة الرياض.// انتهى //15:37ت م0068