أبها 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسأعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد عن بدء القبول في برامج الدراسات العليا (الماجستير، والدكتوراه)، للعام الجامعي القادم 1441هـ، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، وحتى مساء السبت الـ 27 من الشهر الحالي.وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور أحمد بن يحيى آل فايع أن التقديم سيكون إلكترونيًّا في 13 برنامجًا للدكتوراه و36 برنامجًا للماجستير، داعياً الراغبين في التقدم لهذه البرامج إلى زيارة موقعَ الجامعة، للإطلاع على جميع التفاصيل والشروط الخاصة بكل برنامج، وآليات التقديم، والدليل الإرشادي، مشيراً إلى أن العمادة ستعلن بعد الانتهاء من إجراءات القبول في هذه البرامج عن مواعيد القبول في مجموعة من برامج الماجستير مدفوعة الرسوم، والتي سيتم القبول فيها للعام الجامعي القادم.// انتهى //17:17ت م0072