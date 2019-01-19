أبها 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسعقد محافظ تنومة مسفر بن حامد آل محضي اليوم، اجتماعاً مع أعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.وناقش المجتمعون الاستعداد المبكر لصيف العام الحالي ، والاطلاع على ما ورد في نتائج الاستبانة المخصصة لقياس مدى الرضا عن برامج وفعاليات الصيف والإيجابيات والسلبيات والمقترحات والتى شارك فيها أكثر من ١٠٠ مشارك، إلى جانب مناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات فيما يخص الشؤون البلدية، واستعراض التقرير المالي للإيرادات والمصروفات الوادرة على حساب اللجنة، إضافة إلى اطلاق رابط الكتروني يتم من خلاله استقبال مقترحات برامج وفعاليات صيف ١٤٤٠، وتحديد مكان لمهرجان التسوق والترفيه، وتقديم دعوة للمستثمرين لتشغيل مهرجان صيف تنومة ١٤٤٠.وأكد محافظ تنومة خلال الاجتماع على ما تنعم به المحافظة من مكانة سياحية مرموقة وما تحضى به من رعاية ودعم من ولاة الأمر - حفظهم الله -، و اهتمام ومتابعة خاصة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مشيداً بالجهود المبذولة خلال فترة الصيف الماضي، وما حظي به من تنوع في البرامج والفعاليات في ظل الشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية والخيرية والدعوية والاجتماعية، منوهاً على أهمية مضاعفة الجهود وتقديم الأفضل خلال صيف هذا العام.// انتهى //17:18ت م0073