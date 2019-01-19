محايل 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسيدشن محافظ محايل عسير رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمحافظة محمد بن ناصر بن لبده مساء غد الأحد (مهرجان العسل الثاني "جادة محايل") أحد فعاليات وبرامج "صدر الكرامة", المُقَام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .ونوه المحافظ برعاية سمو أمير المنطقة للمهرجان، عادّها امتداداً وتأكيداً على دعمه لسياحة المنطقة، لتكون سياحة مستدامة على مدار العام، وتطوير المنتجات والبرامج السياحية ومنها مهرجان العسل الثاني وجادة محايل ، ودورة شهد الوطن الرياضية التي تقام على كأس سموه ، مشيراً إلى أن المهرجان أصبح دليلا للسائحين وتجار العسل على مستوى المنطقة بوجه خاص ومناطق المملكة عموماً.وأشار إلى أماكن البيع والتسوق التي خصصتها اللجنة المنظمة لتكون ضمن فعاليات المهرجان، مؤكدا سعي لجنة التنمية السياحية وأهالي المحافظة الحثيث للوصول بمهرجان العسل الثاني إلى التنافسية للمهرجانات الوطنية الأخرى في المملكة .وبين أن المهرجان يضم صالة لعرض منتجات العسل، ومعارض الجهات الحكومية، ومستلزمات النحل، والتدريب , إضافة إلى أماكن البرامج والفعاليات المصاحبة، مثل المسابقات والبرامج الدينية الوعظية التوعوية، التي يتولى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمحافظة الإشراف عليها، إلى جانب فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،.وكشف عن إقامة معارض مصاحبه بجادة محايل للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، حيث من المنتظر أن يشارك بها العديد من المهتمين بالفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي . وأيضاً مشاركة الأسر المنتجة لتهتم بعرض عديد الوجبات الشعبية طيلة أيام المهرجان، المحددة بـ 90 يوماً للتسوق والترفيه.// انتهى //17:44ت م0077