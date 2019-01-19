نجران 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسواصل معرض التدريب التقني والمهني للكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بمنطقة نجران استقبال الزوار وذلك بقاعة الأمير مشعل بمقر الكلية.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية، على عبد الله آل عتيق، أن المعرض يحكي مسيرة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ودورها في دفع عجلة التنمية الوطنية، حيث تشارك الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بالعديد من الابتكارات الحديثة والمشاريع الإنتاجية والأجهزة المطورة للمتدربين والمتدربات والتعريف بالأقسام والتخصصات التقنية والمهنية المتنوعة، إضافة إلى جناح مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالتعريف بالعديد من الدورات التدريبية والتطويرية لموظفي القطاعين الخاص والعام ومختلف فئات المجتمع إلى جانب العديد من الأجنحة والأركان من ضمنها جناح إدارة التدريب الأهلي ومعهد ريادة الأعمال .وأوضح آل عتيق أن المعرض يستقبل الزوار حتى يوم الخميس القادم من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وسيخصص اليوم الأخير من المعرض للنساء.// انتهى //17:45ت م0078