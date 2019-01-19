الرياض 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسقام أصحاب المعالي أعضاء اللجنة الوزارية التنفيذية لـ"خلوة العزم"، أول أمس الخميس 17 يناير 2019، بزيارة لمعرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، الذي تنظمهالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في متحف اللوفر أبوظبي.وجاءت الزيارة تلبية لدعوة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، عضو اللجنة الوزارية التنفيذية لـ(خلوة العزم)، الذي كان في استقبال وفد تنفيذية "خلوة العزم"، في مقدمة عدد من المسئولين في الهيئة ومتحف اللوفر أبوظبي.وتجول أصحاب المعالي في المعرض استمعوا خلالها إلى شرح عن قطع المعرض التي تغطي الفترة الممتدة من العصر الحجري القديم (مليون سنة قبل الميلاد)، إلى العصور القديمة السابقة للإسلام، ثم حضارات الممالك العربية المبكّرة والوسيطة والمتأخرة، مروراً بالفترة الإسلامية والفترة الإسلامية الوسيطة، حتى نشأة الدولة السعودية بأطوارها الثلاثة إلى عهد الملك عبد العزيز (رحمه الله) مؤسس الدولة السعودية الحديثة.وأشاد معالي الوزراء بما قدمه المعرض من قطع أثرية نادرة تبرز الإرث التاريخي والحضاري للمملكة والجزيرة العربية، مؤكدين أن المعرض يمثل أحد أبرز الأنشطة والمعارض المتبادلة بين البلدين الشقيقين في إطار التعاون الوثيق والمميز بينهما.ويعد معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني واحداً من أهم المعارض السعودية العالمية التي قدمت التراث الحضاري للمملكة والجزيرة العربية لأكثر من خمسة ملايين زائر من مختلف دول العالم من خلال إقامة المعرض في أشهر المتاحف العالمية بالمدن والعواصم الأوروبية والأمريكية والآسيوية، حيث شكل المعرض الذي انطلق في متحف اللوفر في باريس بتاريخ ( 13 يوليو 2010م) فرصة مهمة وحيوية لاطلاع العالم على حضارات المملكة والجزيرة العربية وما تزخر به من إرث حضاري كبير، ومقومات حضارية وتاريخية ممتدة عبر العصور.وتتميز محطة المعرض (الخامسة عشرة) التي تقام في "متحف اللوفر أبوظبي"، بأنها المحطة الأكبر في تاريخ المعرض، حيث أضيفت لقطع المعرض الـ (466) قطعة أثرية قطعا أخرى تعكس جانبا من الأنماط المعيشية في الحضارات المشتركة في الجزيرة العربية.وقد افتتح سموَ الشيخ حامد بن زايد رئيس ديوان سمو ولي العهد نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، المعرض بتاريخ الأربعاء 7 نوفمبر 2018م بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سابقا، وسمو الشيخِ عبدالله بنَ زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.// انتهى //17:50ت م0079