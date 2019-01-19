الأحساء 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسسلم مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء خالد بن أحمد الفريدة اليوم، زينب علي الحداد، رخصة أول مرشدة سياحية في الأحساء وذلك بعد اجتيازها دورة الإرشاد السياحي.وأعرب الفريدة عن تهانيه للحداد ومبادرتها في العمل في مجال الإرشاد السياحي، مشدداً على أهمية الحرص على تقديم معلومات دقيقة للسياح عن المواقع التاريخية، والاستفادة من تجارب المرشدين الآخرين ومنظمي الرحلات.وأشار الفريدة إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تسعى لتأهيل الراغبين في العمل في الإرشاد السياحي، وذلك عبر الدورات التدريبية والمنتديات الخاصة بمهنة المرشد السياحي في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً على أهمية دور المرشد السياحي في تعريف السياح بأهم معالم الوجهة السياحية وثقافة البلاد "المرشد هو قائد الرحلة السياحية وهو كذلك عين السائح، ونحن نعول كثيراً على مساهمة المرشدين في تنمية صناعة السياحة.من جانبها عبرت الحداد عن سعادتها بالحصول على رخصة أول مرشدة سياحية في واحة الأحساء الموقع السعودي الخامس في قائمة التراث العالمي (اليونسكو)، وعاصمة السياحة العربية 2019.// انتهى //17:50ت م0080