البكيرية 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واس‎شهدت فعاليات مهرجان "ربيع البكيرية" 40 والذي تنظمه البلدية بإشراف المحافظة ولجنة التنمية السياحية بالمحافظة وذلك بمقر ملعب الجوهرة الواقع في المنتزه البري بالمحافظة، تحت شعار "ربيعنا غير" حضوراً لافتاً من الزوار.وعدّ المدير التنفيذي للمهرجان عبدالعزيز العوفي أن مهرجان "ربيع البكيرية 40" وجهة سياحية وترويحية متكاملة، نظراً لما يزخر به من تنوع في الفعاليات، لافتاً النظر إلى أن المهرجان تضمن فعاليات وبرنامج تخدم جميع شرائح المجتمع، حيث يحتوى بين جنباته إبداعات الأسر المنتجة بالطبخ والمشغولات اليدوية، وأركان الحرفيين، وفعاليات إدارة التعليم والفعاليات النسائية التي تنظمها لجنة التنمية الأجتماعية، بالإضافه إلى ركن لجنة التنمية السياحية ومسرح الفعاليات وخيمة مرصد القصيم الفلكي بالبكيرية وكذلك خيمة الدوائر الحكومية وخيمة الضيافة والسيارات التراثية والكلاسيكية والمزرعة القديمة وفعالية المرباع والفود ترك وهذه الفعاليات تتوافق مع أجواء الشتاء، مما جعل المهرجان وجهة سياحية وترويحية للعائلات.// انتهى //17:51ت م0081