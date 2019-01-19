العين 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسيلتقي المنتخب الصيني مع نظيره التايلاندي غدا في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم ، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين .وكانت تايلاند بدأت البطولة بخسارة بنتيجة 1-4 أمام الهند ثم الفوز على البحرين 1-صفر ، والتعادل مع الإمارات 1-1، لتحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى ، أما الصينالتي تواجه تايلاند للمرة الثانية في كأس آسيا، بعد تعادلهما سلبا في الدور الأول لنسخة 1992 ، بدأت البطولة بالخسارة من أمام كوريا الجنوبية 2-صفر ، وفوزين على قرغيزستان 2-1 والفيليبين 3-صفر لتحل ثاني المجموعة .// انتهى //18:34ت م0084