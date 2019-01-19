الرياض 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واستوج لاعب اسكواش نادي حراء عبدالمجيد أبورقه بلقب بطولة المملكة للمميزين تحت 19 عاماً وذلك خلال منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 17- 19 يناير الجاري بمشاركة 29 لاعباً يمثلون 9 أندية.وسلم المدير التنفيذي لاتحاد الاسكواش خالد السعد ، كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمه من اتحاد الاسكواش للاعب أبورقه.وجاء ثانياً محمد المولد لاعب نادي حراء حيث تسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية فيما جاء عبدالإله أبو رقه لاعب نادي الهلال ثالثاً وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية وحل رابعاً محمد آل نصفان لاعب نادي الصفا حيث تسلم مكافأة مالية.// انتهى //18:35ت م0087