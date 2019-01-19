الرياض 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واساختتمت اليوم مباريات الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى للناشئين لكرة القدم تحت 17 عامًا التي شهدت مواجهة وحيدة جمعت التعاون والروضة.وتمكن التعاون من الفوز على الروضة بهدف دون رد ليصبح رصيد التعاون 25 نقطة في المركز الثالث ، فيما توقف رصيد الروضة عند 19 نقطة في المركز السادس.وكانت مباريات الجولة قد بدأت يوم الجمعة بأربعة مباريات حيث فاز اليرموك على الشعلة بهدف دون رد، وفاز الأنصار على الرائد بثلاثة أهداف دون رد ، وحسم التعادل بهدف لكل فريق مباراة الوطن والطائي.// انتهى //20:11ت م0091