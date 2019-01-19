وادي الدواسر13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسزار وفد من نادي التجار والتجارة ، يوم أمس مهرجان الأُسر المُنتجة بمحافظة وادي الدواسر، ضمن البرنامج الذي تستضيفهم فيه مؤسسة الدكتور محمد بن مران بن قويد الاجتماعية والثقافيةالخيرية تحقيقاً لأحد أهداف المؤسسة التي تدعو الى المساهمة في دعم برامج ومشاريع تنمية المجتمع.وأكد عددٍ من أعضاء النادي خلال الجولة التي قاموا بها على أركان وبازارات المهرجان على أهميته في تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، وتحسين أوضاع الأسرة المادية، والتي من خلالها تستطيع الدخول في المجالات الاقتصادية المختلفة ومن ابرزها المنتجات المحلية الخاصة بطبيعة أهالي المحافظة كالملابس والعطور والأطعمة والإكسسوارات.وأشار الزوار في أحاديثهم مع عددٍ من المشاركات بالمهرجان إلى أن هذه المناسبات فرصة ثمينة لتحسين الظروف المعيشية للأسرة، خصوصاً وأن أركان المهرجان أتيحت لهن بالمجان من المؤسسة المنظمة، فضلاً عن وجود دعم يوفرن لهن المساندة لدخول سوق العمل وتعزيز دورهن في مختلف المجالات الاقتصادية، وأن من شأن ذلك تحقيق أعلى قدر ممكن من الاستقرار الأسري والارتقاء بمستواهن الاقتصادي والاجتماعي، الى جانب تنمية المهارات الابداعية لديهن.// انتهى //20:12ت م0092