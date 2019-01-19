وادي الدواسر 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسافتتحت وكيلة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لشؤون الطالبات الدكتورة بشرى الحماد ، مؤخراً مقر القسم النسائي لوكالة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالفروع في محافظة وادي الدواسر .وشهد حفل الافتتاح الذي أُقيم بهذه المناسبة، تكريم المساهمات والداعمات لبرامج العمادة التعليمية والتدريبية.وقدم وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالفروع الدكتور شارع بن عايض الوديان، في كلمته خلال الحفل وألقتها نيابةً عنه منسقة الوكالة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات مهرة الهدلاء، عبر فيها عن سعادته بافتتاح القسم، الذي يتضمن قاعة تدريب للقسم النسائي بالوكالة مجهزة بالكامل باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.وشمل حفل الافتتاح معرضا للأسر المنتجة ، وأُقيمت على هامش الفعالية دورة تدريبية مجانية بعنوان "مهارات التعلم الذاتي".// انتهى //20:12ت م0095